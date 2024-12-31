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Eskişehir'de Huzur Denetimleri: 6 Aranan Yakalandı

Eskişehir'de Huzur Denetimleri: 6 Aranan Yakalandı
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Eskişehir'de yapılan denetimlerde 6 kişi yakalandı, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüpheliler ele geçirildi. Kız öğrenci yurtları çevresinde de denetimler gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 113 kişi ve 89 araç kontrol edilirken, aranma kaydı bulunan 6 kişi yakalandı. Ayrıca polis ekipleri tarafından kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan denetimlerde, bin 147 şahıs ve 292 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından 24 Aralık ile 30 Aralık tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 bin 113 şahıs ve 89 araç kontrol edildi. Farklı suçlardan aranma kaydı ve farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde, 4,10 gram esrar, 25 adet sentetik ecza hap, 0,52 gram bonzai ele geçirildi.

Ayrıca asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kız öğrenci yurtları çevresinde denetim yapıldı. Denetimlerde, bin 147 şahıs ve 292 araç kontrol edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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