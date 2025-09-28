Haberler

Eskişehir'de Husumet Nedeniyle Yaşlı Adam Darp Edilerek Öldürüldü

Eskişehir'de Husumet Nedeniyle Yaşlı Adam Darp Edilerek Öldürüldü
Eskişehir'de geçmişte yaşanan bir husumet yüzünden tartışmaya dönen olayda, A.K. isimli şahıs, 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Dogruk'u kereste ile darp ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dogruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir'de husumetlisi olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından kereste ile darp edilerek ağır yaralanan Hasan Hüseyin Dogruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 19.25 sıralarında Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; A.K. (47) ile Hasan Hüseyin Dogruk (60) arasında geçmişte yaşadıkları bir husumet konusu sebebiyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte A.K., elindeki kereste ile Dogruk'u darp etti.

Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler sebebiyle kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Hüseyin Dogruk, ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dogruk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntüde, şüpheli şahsın Dogruk'u yere düşürdüğü ve elindeki kereste ile defalarca kafasına vurduğu anlar yer aldı. Ardından, şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Olayın şüphelisi A.K. isimli şahsın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

