Haberler

Eskişehir'de Husumet Nedeniyle Yaşanan Kavga Sonucu Cinayet

Eskişehir'de Husumet Nedeniyle Yaşanan Kavga Sonucu Cinayet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir'de Husumet Nedeniyle Yaşanan Kavga Sonucu Cinayet
Haber Videosu

Eskişehir'de husumetlisi olduğu iddia edilen adamı kereste ile darbederek öldüren A.K., adli makamlarca tutuklandı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Dogruk hayatını kaybetti.

Eskişehir'de husumetlisi olduğu iddia edilen adamı kereste ile darbderek öldüren şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.25 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan A.K. (47) ile Hasan Hüseyin Dogruk (60) arasında kavga çıktı. A.K.'nin kereste ile darbderek ağır yaraladığı Dogruk, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.K., bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Tedesco'nun tazminatı ortaya çıktı
Yeni Malatyaspor yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı

Türk futbolunun köklü kulübü, 974 gün sonra ilk kez puan kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.