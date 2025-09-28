Eskişehir'de Husumet Nedeniyle Yaşanan Kavga Sonucu Cinayet

Eskişehir'de husumetlisi olduğu iddia edilen adamı kereste ile darbderek öldüren şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.25 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan A.K. (47) ile Hasan Hüseyin Dogruk (60) arasında kavga çıktı. A.K.'nin kereste ile darbderek ağır yaraladığı Dogruk, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.K., bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR