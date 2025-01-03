Eskişehir'de Hızlı Viraj Kazası: Minibüs Devrildi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde viraja hızlı giren bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, ancak trafikte aksamalar yaşandı.
Eskişehir'de viraja hızlı giren minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza, Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerindeki viraja hızlı giren 26 DV 840 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan minibüs, devrilerek durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafikte aksamalar meydana geldi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa