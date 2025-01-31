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Eskişehir'de Hız Denetimlerinde 74 Sürücüye Ceza

Eskişehir'de Hız Denetimlerinde 74 Sürücüye Ceza
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Eskişehir'de hız denetimi yapan polis, limitin üzerinde hız yapan 74 sürücüye cezai işlem uyguladı. Trafik kazalarını önlemek için denetim çalışmalarına devam ediliyor.

Eskişehir'de hız denetimi yapan polis ekipleri, limitlerin üzerinde araç kullanan 74 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hızdan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanarak kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik sabit ve seyir halinde denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan çalışmalarda, hız kural ihlali yaptığı tespit edilen 74 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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