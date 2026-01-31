Haberler

Eskişehir'de 7 aracı camlarını kırarak soyan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de park halindeki araçların camlarını kırarak hırsızlık yapan ve 100 bin TL'lik zarara neden olan şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de camlarını kırdığı 7 aracı soyan ve yaklaşık 100 bin TL'lik maddi zarara sebep olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta Şirintepe Mahallesi Etik Sokak'ta bir şahıs, park halindeki araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptı. Toplamda 7 ayrı araçtan çeşitli eşyalar ile nakit paraları çalarak yaklaşık 100 bin TL maddi zarara sebep olan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 7 farklı suçtan ayrı ayrı tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
