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Eskişehir'de Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de bir işyerinden hırsızlık yapan 3 şahıs, polis tarafından yakalanarak 5 adet cep telefonuyla birlikte tutuklandı. Şahısların ele geçirdiği telefonların piyasa değeri 200-250 bin TL olarak belirlendi.

Eskişehir'de işyerinden hırsızlık yapan 3 şahıs, polis tarafından yakalanırken şahısların üzerinden 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren 1 işyerinde gece saatlerinde hırsızlık olayı ile ilgili olarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı. Polis tarafından yapılan koordineli çalışmalar neticesinde; 3 şüphelinin tespitini ivedilikle yapan ekipler, şahısları yakaladı. Şüphelilerin üzerinden piyasa değeri 200-250 bin TL olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Adliye Yaşam Polis Suç

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