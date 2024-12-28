Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılıkla Mücadele Etkinliği

Eskişehir'de polis ekiplerince hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili 812 vatandaş bilgilendirilirken çeşitli broşürler dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşlar bilinçlendirildi. 812 vatandaş yüz yüze bilgilendirilirken, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri konulu 230 adet broşür dağıtıldı.

Ayrıca, sosyal yardım çalışmaları kapsamında; 8 çocuğun ayakkabı ihtiyacı giderildi. Vatandaşların rahat bir kış geçirmeleri için yapılan çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR