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Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Önlemek İçin Bilgilendirme Faaliyeti

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Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesi amacıyla 736 kişiye yüz yüze bilgilendirme yaptı ve 320 vatandaşa önemli tavsiyeler içeren broşürler dağıttı.

Eskişehir'de polis ekiplerince vatandaşların hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesi amacıyla 736 kişiye yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suçun oluşmadan önlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. 12-13 Eylül tarihlerinde çeşitli alanlarda 736 kişiye, hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 320 vatandaşa, hırsızlıklara karşı alınabilecek tedbirler, dolandırıcılık ve yeni başlayan eğitim öğretim yılı çerçevesinde 'Anne Babalara Tavsiyeler' broşürü dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Polis

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