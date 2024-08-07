Eskişehir'de hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşlar bilgilendiriliyor

Eskişehir'de hırsızlık ve dolandırıcılık konuları ile ilgili vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce suç oluşmadan önce "Önleyici Polislik" kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda görevliler, iş yeri ve ikametten hırsızlık olayları ile dolandırıcılık konularında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kıraathane, iş yeri ve ikamet olmak üzere 45 vatandaşa bilgi verdi. Ayrıca Emek Mahallesi kapalı pazar yerinde de 85 vatandaşa bina giriş kapılarının kapalı tutulması, şüpheli gördükleri kişi ve durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR