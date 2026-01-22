Polis, binlerce kişiyi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı binlerce vatandaşı yüz yüze bilgilendirdi, broşür ve afiş dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, önleyici polislik kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla 1-21 Ocak tarihleri arasında il genelinde yoğun bir faaliyet yaptı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, pazar yerleri, apartman, site ve umuma açık yerlerde çalışmalarda 2 bin 876 vatandaşı yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri içerikli yüzlerce broşür ve afiş dağıtıldı. - ESKİŞEHİR