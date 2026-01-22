Haberler

Polis, binlerce kişiyi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı 2 bin 876 vatandaşı yüz yüze bilgilendirip, broşür ve afiş dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, önleyici polislik kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla 1-21 Ocak tarihleri arasında il genelinde yoğun bir faaliyet yaptı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, pazar yerleri, apartman, site ve umuma açık yerlerde çalışmalarda 2 bin 876 vatandaşı yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri içerikli yüzlerce broşür ve afiş dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
