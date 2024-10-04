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Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirme Faaliyeti

Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirme Faaliyeti
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bin 635 vatandaşı bilgilendirerek güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde, bin 635 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili bilgi aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. 26 Eylül ile 3 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; kentte bulunan üniversitelere 100 adet afiş gönderilirken, bin 635 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca 'Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri' ve 'Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri' isimli 675 adet broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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