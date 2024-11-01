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Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması
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Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bin 165 vatandaşa yüz yüze bilgi vererek, güvenlik tedbirleriyle ilgili broşürler dağıttı.

Eskişehir'de polis ekiplerince bin 165 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili yüze yüze bilgi aktarılıp, güvenlik tedbirleriyle ilgili broşürler verildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ile dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, bin 165 vatandaş ekiplerce yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca 'Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri' konulu 487 adet broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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