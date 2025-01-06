Eskişehir'de Hırsızlık Şüphesi: Güvenlik Kameralarına Yakalandılar
Eskişehir'de iki kadın hırsız, apartmanlara girerek daire kapılarını kontrol ettikleri an güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önce farklı mahallelerde hırsızlık yaptıkları öğrenilen şüpheliler, kameraları fark ettiklerinde yüzlerini gizlemeye çalıştı.
Eskişehir'de hırsızlık amacıyla apartmanlara giren 2 şüpheli kadın güvenlik kameralarına yakalandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak ve Emek mahallelerindeki apartmanlara giren 2 kadın hırsız daire kapılarını teker teker kontrol etti. Güvenlik kameralarını fark ettikleri esnada yüzlerini gizlemeye çalışan şüpheliler kameradan kaçamadı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen kadınların, daha önceden de farklı mahallelerdeki çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa