Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri mahalleli tarafından fark edildi

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları esnada mahalleli tarafından fark edilen 2 şüpheli, çalmak istedikleri motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları esnada mahalleli tarafından fark edilen 2 şüpheli, çalmak istedikleri motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olay, geçtiğimi gün gece 03.00 sularında Akarbaşı Mahallesi Harmanyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sokağa gelen ve park halindeki motosikleti çalmaya çalışan 2 şüpheli, mahalleli tarafından fark edildi. Mahallelinin kendilerini fark etmesi üzerine çareyi kaçmakta bulan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs, çalmak üzere oldukları motosikleti yere atarak koşmaya başladı.

Olay anları, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - ESKİŞEHİR