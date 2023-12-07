Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Afyonkarahisar'da Yakalandı

Eskişehir'de 8 ayrı hırsızlık gerçekleştiren şüpheliler, jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde Afyonkarahisar'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde tarım alanlarını sulama amacıyla kurulan trafolardan piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 165 metre enerji nakil kablosunun çalındığı 8 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Sivrihisar ve Seyitgazi ilçe jandarma komutanlıkları tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını, Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ İlçesi'nde benzer suçlardan adli işlem yapılan 2 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile Emirdağ'da gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR