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Eskişehir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık suçlusu, Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Eskişehir'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Tepebaşı ilçesindeki faaliyet sonucunda, hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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