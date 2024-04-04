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Eskişehir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir devriye gezen polis ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın yapılan kimlik sorgulamasından hırsızlık suçundan arandığı tespit edilince şahıs gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla rutin devriye çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen devriye görevi esnasında ekiplerce 2 şüpheli durduruldu. Kimliklerinin yanlarında olmadığını söylemeleri üzerine yapılan kimlik tespiti sonucunda; şahısların N.G. ve D.U. isimli şüpheliler oldukları, N.G.'nin hırsızlık suçundan aranmasının olduğu anlaşıldı. Şahıs ardından gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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