Eskişehir'de Hırsızlık Olayı: Şüpheliler Yakalandı, Zarar Giderildi

Eskişehir'de bir işletmeden 35 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheliler aynı gün içerisinde yakalandı, eşyalar sahibine teslim edildi.

Tepebaşı ilçesi Baksan Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmeden 22 Kasım günü meydana gelen açıktan hırsızlık konusu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalarda maddi değeri 35 bin TL olan malzemeleri saat 05.00 sıralarında 3 şüpheli tarafından at arabasına yükleyip götürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerden S.Ç. isimli şahıs aynı gün içinde saat 14.30 itibariyle yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlığa konu malzemeyi sattığı hurdacıya intikal edildiğinde malzemeye ekiplerce ulaşıldı. Malzemeler ekiplerce müştekisine teslim edildi. Konu ile ilgili 35 bin TL maddi zararın tamamı şüphelilerce karşılandı. Şüpheli ve hırsızlık malzemesi eşyayı satın alan hurdacı şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Eşyaları bulunan iş yeri sahibi, "Yeni bir iş yeri açıyorum. Depoda sabah saat 05.50 civarında bir hırsızlık olayımız oldu. Biz direkt polise şikayette bulunduk. Polisler geldiler, kamera kayıtlarımızı aldılar. Tekrar olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bugün itibarıyla hırsızlar yakalandı. Bizim maddi zararımız giderildi, çalınan malzemelerimiz bulundu. Bununla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirlerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR