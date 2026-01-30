Haberler

Eskişehir'de 7 aracı camlarını kırarak soyan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de park halindeki 7 aracın camlarını kırarak hırsızlık yapan bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Şahsın yaklaşık 100 bin TL maddi zarara neden olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de camlarını kırdığı 7 aracı soyan ve yaklaşık 100 bin TL maddi zarara sebep olan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şirintepe Mahallesi Etik Sokak'ta meydana gelmişti. Kimliği bilinmeyen bir şahıs, park halindeki araçların camlarını kırarak hırsızlık yapmıştı. Şahsın aynı sokakta farklı tarihlerde de bu yöntemle hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Polis ekipleri şüpheliyi yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Toplamda 7 ayrı aracın camlarını kırarak çeşitli eşyalar ile nakit paraları çalan şahsın yaklaşık 100 bin TL maddi zarara sebep olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
