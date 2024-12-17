Eskişehir'de Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de bir apartmana hırsızlık amacıyla girmeyi deneyen, fakat dış kapıyı açamayan kadın hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, 2 kadın şüpheli hırsızlık amacıyla bir apartmana girmeye çalıştı. Apartman kapısını kontrol eden ve dairelerin zillerine basan kadınlar, kapı açılmayınca bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin apartman kapısını açmayı denedikleri ve zillere bastıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gerçekleşmeyen olay sonucunda, apartman kapısının kapalı tutulmasının hırsızlık olaylarının önüne geçmeden büyük önem taşıdığı bir kez daha ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR