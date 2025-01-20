Eskişehir'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
Eskişehir'de iki şahıs, bir evin bodrumuna girerek çaldıkları eşyaları el arabasına yükleyip kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Eskişehir'de bodrumdan çaldıkları eşyaları el arabasına koyup götüren 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Dede Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs, hırsızlık yapmak amacıyla bir evin bodrumuna girdi. Şahıslar, bodrumda gözlerine kestirdikleri eşyaları yanlarında getirdikleri el arabasına koydu. Ardından kayıplara karışan şahıslar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR