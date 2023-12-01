Eskişehir'de Hırsızlık Amacıyla Giren Kadınlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık amacıyla bir apartmana giren 2 kadın, dairelerin kapılarını kontrol etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kadın hırsızlar ses gelmeyen evlere girmeye çalıştı. Ancak bir dairenin içinden ses gelmesiyle geri çıkan kadınlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Eskişehir'de hırsızlık amacıyla girdikleri bir apartmanda dairelerin kapılarını kontrol eden 2 kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

Şirintepe Mahallesi Aydıner Sokak'ta bulunan bir apartmana, hırsızlık amacıyla giren kadınlar güvenlik kameralarına yakalandı. Apartmanda bulunan dairelerin kapılarını teker teker dinleyen kadın hırsızlar, ses gelmeyen evlere girmeye çalıştı. Kapısını açtıkları bir dairenin içinden daha sonra ses gelmesiyle geri çıkan kadın hırsızlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ESKİŞEHİR