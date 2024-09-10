Eskişehir'de Hırsızlık Amacıyla Apartmana Giren 2 Kadın Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık amacıyla bir apartmana giren ve daire kapılarını kontrol eden iki kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Lüleci Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 2 kadın, güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasını fark ederek yüzlerini başörtüleri ile gizleyen 2 kadın, iddialara göre apartmanda bulunan dairelerin kapılarını kontrol etti. Bir süre apartmanda katları dolaşarak daire kapılarını kontrol eden kadınlar, yüzlerini gizleyerek girdikleri apartmandan aynı şekilde çıkarak uzaklaştı.

Şüpheli kadınların apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR