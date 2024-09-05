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Eskişehir'de Hemzemin Geçitlerde Kural İhlali Yapan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hemzemin geçitlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 6 araç sürücüsüne toplam 18 bin 872 TL trafik cezası kesildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hemzemin geçitlerde yapılan denetimlerinde kural ihlalinde bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekiplerince belirli tarihlerde tren geçiş saatlerinde hemzemin geçitlerinde özel denetimler icra edildi. Jandarma ekiplerinin denetimler sonucunda; 17 hemzemin geçit noktasında toplam 102 araç kontrol edildi. Trafik kural ihlalinde bulunan 6 araç sürücüsüne toplam 18 bin 872 TL tutarında trafik cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Emlak

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