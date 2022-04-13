Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir'de jandarmanın yaptığı helikopterli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 6 bin 487 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen 254 araçtan 3'ü trafikten men edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, sorumlu oldukları karayollarında helikopter destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahatin sağlanması amacıyla havadan yapılan denetimde; kayıt yapabilen ve aynı anda canlı video aktarımı özelliğine sahip kameralar kullanıldı. Bu sayede ekipler, yol üzerinde trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri kolayca tespit edebildi.

Kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı

İcra edilen denetimde toplamda 254 araç kontrol edildi. Havadan denetim sırasında karayolunda seyir halinde bulunan araç sürücülerinden geçme ve geçilme kurallarına uymayan, hatalı şerit değiştiren, yürü karayoluna düşecek, değecek şekilde yüklemek kuralına uymayan sürücüler tespit edilerek yol kenarında bekleyen trafik timlerine bildirildi. Denetime alınan araç sürücülerinin yapılan kontrolünde; emniyet kemeri takmayan, muayenesi veya sigortası yapılmamış araç ile trafiğe çıkan, yetki belgesi almayan veya aldığı halde uygun olmayan 13 sürücüye toplamda 6 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra 3 araç da trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR