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Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

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Eskişehir'de gerçekleşen hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İki şüpheli yakalanırken, çalınan köpek sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili iki şüpheliyi yakalarken çalınan köpeği sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi mahallesinde gerçekleşen hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayda kullanılan araç ele geçilirken, H.İ. ve B.K. isimli şüpheliler de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, araçta bulunan çalıntı köpek sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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