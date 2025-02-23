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Eskişehir'de Havadan Trafik Denetimi: 71 Bin TL Ceza Kesildi

Eskişehir'de Havadan Trafik Denetimi: 71 Bin TL Ceza Kesildi
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Cayrokopter ile yaptığı havadan trafik denetimlerinde 20 kusurlu sürücüye toplam 71 bin 563 TL idari ceza uyguladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekiplerince, Cayrokopter ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kusurlu sürücülere toplam 71 bin 563 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması sorumluluğunda bulunan karayollarında Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 271 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 20 araç sürücüsüne toplam 71 bin 563 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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