Eskişehir'de Havadan Trafik Denetimi: 23 Sürücüye 37 Bin Lira Ceza

Eskişehir'de Havadan Trafik Denetimi: 23 Sürücüye 37 Bin Lira Ceza
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan trafik denetimlerinde, 285 araç içinden kural ihlali yaptığı tespit edilen 23 sürücüye toplam 37 bin 243 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan havadan trafik denetimlerinde 23 sürücüye 37 bin 243 lira para cezası yazıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması sorumluluğunda bulunan karayollarında 15 Haziran 2025 Pazar günü Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Bu kapsamda; 285 araç denetlenirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 23 araç sürücüsüne toplam 37 bin 243 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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