YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme kararını verdi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Eskişehir'de Hatalı Park Eden Motosikletin Plakasına Ceza Yazıldı

Eskişehir'de Hatalı Park Eden Motosikletin Plakasına Ceza Yazıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in işlek bir ara sokağında, polis ekiplerinin sıkı trafik denetimine rağmen hatalı park eden bir motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. Olay, Dinçer Sokak'ta meydana geldi.

Eskişehir'in işlek bir ara sokakta polis ekiplerinin sıklıkla trafik denetimi yapmasına rağmen bir sürücünün hatalı park ettiği motosikletin plakasına ceza yazıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Dinçer Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü, yasak olmasına rağmen aracını sokak üzerine park etti. Sıklıkla trafik denetimi gerçekleştirilen bölgede yapılan kural ihlali polisin gözlünden kaçmadı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, kurallara aykırı şekilde park edilen motosikletin fotoğrafları çekildi. Ekiplerce plakaya ceza yazıldığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
img

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi
img

ABD'de deprem! Bakanlık binasındaki tüm ekranlardan gösterdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Rezil olduk! 'Maymun krizi' Dünya basınında

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.