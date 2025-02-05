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Eskişehir'de Hatalı Park Eden 241 Sürücüye Ceza

Eskişehir'de Hatalı Park Eden 241 Sürücüye Ceza
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Eskişehir'de polis denetimleri sonucunda engelli alanlarına, yaya geçitlerine ve rampaların önlerine hatalı park eden 241 sürücüye ceza kesildi. Denetimler, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin denetimleri sonucunda; engelli alanlarına, yaya geçitlerinin üzerine ve rampaların önünde ikinci sıraya hatalı araç park ederek kural ihlali yapan 241 sürücüye ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla ekiplerce karayolu üzerlerinde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve diğer kamu alanlarında oluşturulan park alanları kontrol edildi. Ayrıca, yine karayolu üzerinde vatandaşların kullandığı yaya geçitleri üzerine ve rampaların önüne ikinci sıraya hatalı araç park ederek kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, trafik kurallarına uymayan 241 araç sürücüsünün belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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