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Eskişehir'de Hapis Cezası Olan 39 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Hapis Cezası Olan 39 Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 şahısı yakalayarak adliyeye sevk etti.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2-9 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, 5-10 yıl hapis cezasıyla aranan 4 şahıs ve 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 33 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 39 şahıs yakalandı. Şahısların gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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