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Eskişehir'de Halk Sağlığı Sokak Etkinliği'nde Polis Maskotu Kanka ile Vatandaşlara Bilgi Verildi

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Eskişehir'de gerçekleştirilen Halk Sağlığı Sokak Etkinliği'nde polis ekipleri vatandaşlara çeşitli konularda bilgi aktarıp Polis Maskotu Kanka çocukların güzel vakit geçirmelerini sağladı. Etkinlikte ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık ve dijital bağımlılık gibi konularda detaylı bilgi verildi ve ailelere 'Anne-Babalara Tavsiyeler' broşürü dağıtıldı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Halk Sağlığı Sokak Etkinliği'nde stant açan polis ekipleri vatandaşlara çeşitli konularda bilgi aktarıp Polis Maskotu Kanka çocukların güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Edinilen bilgiye göre; 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde İstiklal mahallesinde düzenlenen Halk Sağlığı Sokak etkinliğinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından stant açıldı. Polis ekiplerince, etkinlik alanında standı ziyaret eden vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık ve dijital bağımlılık gibi konularda detaylıca bilgi aktarıldı. Ayrıca, eğitim kurumlarının açılış haftası olması nedeniyle etkinlik alanında bulunan ailelere 'Anne-Babalara Tavsiyeler' isimli broşür dağıtılırken, Polis Maskotu Kanka ile çocukların güzel vakit geçirmeleri sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Polis

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