Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışı Denetimleri Gerçekleştirildi

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, 14-20 Mart 2025 tarihleri arasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, 14 Mart 2025 ile 20 Mart 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde 175 tüketici danışma hattı, Cumhuriyet İletişim Merkezine, e-Devlet üzerinden haksız fiyat artışı şikayetleri değerlendirildi. 68 firmada 1710 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 23 firmada ise 115 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda il müdürlüğü tarafından toplam 319 bin 766 lira idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerin ise Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiği belirtildi. Ayrıca, tüketicilerin şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, e-Devlet üzerinden haksız fiyat artışı şikayet bildirim sistemine, mail adresine ya da telefon numarası üzerinden Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletebileceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR