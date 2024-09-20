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Eskişehir'de Hakkında Kesinleşmiş Cezası Olan Şüpheli Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı

Eskişehir'de Hakkında Kesinleşmiş Cezası Olan Şüpheli Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı
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Eskişehir'de polis, dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Tutuklanan M.Ç, 9 yıl 10 ay hapis cezası ve 3 bin TL para cezası ile cezaevine gönderildi. Ayrıca başka bir şüpheli R.S. üzerinden ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; M.Ç isimli şüphelinin hakkında dolandırıcılık suçundan 9 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 3 bin TL para cezası olduğu tespit edilirken, şüpheli cezaevine gönderildi. Yine ekiplerin Tepebaşı ilçesinde yaptığı çalışmalarda R.S. isimli şüpheli üzerinden; 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Dolandırıcı Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Suç

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