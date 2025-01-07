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Eskişehir'de Hakkında 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Hakkında 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, 18 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan, 18 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Odunpazarı İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 18 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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