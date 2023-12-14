Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı

Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de bir hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat 16.30 sularında Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Süleyman Çakır Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çakır Caddesi'nin karşısında bulunan Ulusal Sokak'a girmek isteyen 26 AAE 954 plakalı hafif ticari araç ile Atatürk Caddesi'nden Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesine doğru seyir halinde olan 06 DAH 907 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle yaya kaldırımına savrulan hafif ticari araçta büyük maddi hasar oluşurken, otomobilin bir direğe çarparak durabildiği belirtildi. Büyük gürültünün de çıktığı kazada çevre esnafı ve vatandaşlar sürücülere yardım etmek için seferber oldu. Kazada şans eseri kimsenin yara almadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Süleyman Çakır Eskişehir Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title