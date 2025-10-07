Haberler

Eskişehir'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve genel asayiş konuları ele alındı.

Eskişehir'de düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda çeşitli maddelerle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili kurum yöneticileri katılım gösterdi. Toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.