Eskişehir'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda çeşitli maddelerle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili kurum yöneticileri katılım gösterdi. Toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı. - ESKİŞEHİR