Eskişehir'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve genel asayiş konuları ele alındı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili kurum yöneticileri katılım gösterdi. Toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa