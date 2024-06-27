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Eskişehir'de Güvenli Olmayan Yerlere Girme Uyarısı

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Eskişehir'de polis ekipleri, güvenli olmayan çay, gölet ve sulama kanalı gibi yerlere serinlemek amacıyla girilmesi nedeniyle vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Porsuk çayı ve sulama kanalları çevresinde bulunan vatandaşlara uyarılar yapıldı ve afişler asıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince; güvenli olmayan çay, gölet ve sulama kanalı gibi yerlere serinlemek amacıyla girilmesi nedeniyle vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümü ekiplerince, hava sıcaklıklarının ciddi oranda yükselmesinden dolayı ülke genelinde güvenli olmayan çay, gölet ve sulama kanalı gibi yerlere serinlemek amacıyla girildiğinden boğulma riskini en aza indirmek amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Porsuk çayı ve sulama kanalları çevresinde bulunan vatandaşlar ile çocuklara gerekli uyarılar yapılarak bilgi aktarıldı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelere 'Sevdiklerinizi Kedere Kendinizi Karanlığa Boğmayın ve Kanala Değil Havuza' mesajı veren 78 adet de afiş asıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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