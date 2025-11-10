Eskişehir'de Gürültü Yolculuğu: Plakasız ve Kasksız Motosiklet Rahatsızlık Yarattı
Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde ilerleyen bir motosiklet, abartılı egzozu ile rahatsızlık oluşturdu. Gürültülü bir şekilde caddede ilerleyen motosikletin plakasının olmadığı ve sürücüsünün kask takmadığı görüldü. Cadde bir müddet ilerleyen sürücü, ara sokağa girerek gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa