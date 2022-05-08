Eskişehir'de günübirlik kiralanan evler denetlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de günübirlik kiralanan evler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eskişehir'de günübirlik kiralanan evler denetlendi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan denetimde 13 evin sahibine 174 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan denetimde 13 evin sahibine 174 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 13 ekip ve 59 personelin katılımıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından 83 tesis denetlendi. Kimlik Bildirim Sistemi Projesi'ne kayıtlı olup eksik veri gönderdiği tespit edilen 13 evin sahibine 1774 Sayılı Kanun'a muhalefetten toplam 174 bin 83 lira idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title