Eskişehir'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonları ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Eskişehir'de bir iletişim dükkanında polis ekiplerince yapılan aramada, toplam piyasa değeri 350 bin TL olan gümrük kaçağı cep telefonları ve şarj aletleri ile av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı İlçesi'nde hizmet veren bir iletişim dükkanına operasyon düzenlendi. Dükkanda yapılana aramalarda toplam piyasa değeri 350 bin TL olan 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 13 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi. Ayrıca dükkanda 1 adet yivsiz av tüfeği olduğu belirlendi.

İşletme sorumlusu 1 kişi hakkında, 'Kaçakçılıklar mücadele kanununa muhalefet' ile 'Avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefet' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR