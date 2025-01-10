Eskişehir'de Gizli Buzlanma 3 Trafik Kazasına Neden Oldu

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu oluşan gizli buzlanma, aynı bölgede 3 farklı trafik kazasına neden oldu.

Eskişehir'de gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, gizli buzlanmaya neden oldu. Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana gelen gizli buzlanma, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bulvar üzerindeki virajda oluşan buzlanma sonucunda aynı bölgede 3 farklı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 1 araç takla atarken, 2 araç refüje çıktı.

Meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 1 kişinin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR