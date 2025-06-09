Eskişehir'de Giyim Mağazasında Yangın, Duyarsız Vatandaşlar Müdahaleyi Zorlaştırdı

Eskişehir'de Giyim Mağazasında Yangın, Duyarsız Vatandaşlar Müdahaleyi Zorlaştırdı
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Eskişehir'de bir giyim mağazasının çatısında çıkan yangına müdahale sırasında duyarsız vatandaşlar polis ekiplerine zorluk çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Eskişehir'de bir giyim mağazasının çatısında çıkan yangına müdahale esnasında duyarsız vatandaşlar polis ekiplerine zorluk çıkardı. İtfaiye ekipleri ve çevre esnafın hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Arifiye Mahallesi Banka Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasının çatısında, henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören esnaf ve vatandaşlar panik yaşarken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler ve çevre esnafının uzun uğraşları sonunda yangın, büyümeden söndürüldü. Sokağa giriş ve çıkışı engelleyip güvenlik önlemi almaya çalışan polis ekiplerine, duyarsız vatandaşlar uyarılara rağmen Banka Sokak üzerinden ilerleyerek zorluk çıkardı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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