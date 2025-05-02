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Eskişehir'de Giyim Mağazasında Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Giyim Mağazasında Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'de bir giyim mağazasında düşerek bacağından yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, Hamamyolu Caddesi üzerindeki bir mağazada meydana geldi.

Eskişehir'de bir giyim mağazasının içinde düşerek bacağından yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hamamyolu Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağaza içerisinde yere düşen bir kadın bacağından yaralandı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlileri ve mağaza personeli kadını omzuna girerek ambulansa götürdü. Topalladığı görülen kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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