Eskişehir'de Giyim Mağazası Önünde Baygınlık Geçiren Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Giyim Mağazası Önünde Baygınlık Geçiren Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'de bir giyim mağazasının önünde bayılan orta yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, Odunpazarı İlçesi'nde meydana geldi.

Eskişehir'deki bir giyim mağazasının önünde bir anda baygınlık geçiren kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Korkmaz Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta yaşlarda olduğu belirtilen bir kadın henüz bilinmeyen sebeple sokak köşesinde bulunan giyim mağazasının önünde baygınlık geçirdi. Çevredeki esnaf, kadının fenalaştığını görerek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bayılan vatandaşı sedye eşliğinde ambulansa taşıyıp ardından hastaneye kaldırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları6scq6vbrfp:

bundan sonra tum ayılani bayilani haber Yapın bari.

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