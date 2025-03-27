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Eskişehir'de Gıda ve Yem İşletmelerine Denetim

Eskişehir'de Gıda ve Yem İşletmelerine Denetim
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla 237 gıda ve yem işletmesini denetledi. Denetimlerde 1 milyon 307 bin 492 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 237 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gıda güvenilirliğine yönelik denetim ve faaliyet çalışmaları gerçekleştirildi. Hafta boyunca yapılan denetimlerde, 237 risk esaslı gıda ve yem işletmesi kontrol edilirken, 51 ithalat işlemi ve 209 ihracat işlemi incelendi. Çalışmalar sırasında 17 numune alımı yapıldı.

Ayrıca, 3 idari yaptırım kararı alınarak toplamda 1 milyon 307 bin 492 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Denetimlerde 2 toplatma ve 1 imha kararı alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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