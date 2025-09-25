Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 378 Bin TL Ceza

Eskişehir'de gerçekleştirilen haftalık gıda ve yem denetimleri sonucunda 378 bin 978 TL ceza kesilirken, 2 imha kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 18-24 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 329 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 13 numune alımı, 54 ithalat ve 189 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 4 idari yaptırım uygulanırken, 378 bin 978 TL ceza kesildiği ve 2 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR