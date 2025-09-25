Haberler

Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 378 Bin TL Ceza

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 18-24 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 329 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 13 numune alımı, 54 ithalat ve 189 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 4 idari yaptırım uygulanırken, 378 bin 978 TL ceza kesildiği ve 2 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

