Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 2,3 Milyon TL Ceza Uygulandı
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-27 Ekim tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; 989 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 210 adet ithalat işlemleri, 684 adet ihracat işlemleri, 79 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 12 adet idari yaptırım, 5 adet toplatma, 1 adet faaliyet durdurma ve 4 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 2 milyon 297 bin 139 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR