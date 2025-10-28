Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 2,3 Milyon TL Ceza Uygulandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ekim ayı denetimleri kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere idari yaptırımlar sonucu toplam 2 milyon 297 bin 139 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-27 Ekim tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; 989 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 210 adet ithalat işlemleri, 684 adet ihracat işlemleri, 79 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 12 adet idari yaptırım, 5 adet toplatma, 1 adet faaliyet durdurma ve 4 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 2 milyon 297 bin 139 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR