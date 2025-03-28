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Eskişehir'de Gıda Denetimleri Bayram Öncesi Yoğunlaştırıldı

Eskişehir'de Gıda Denetimleri Bayram Öncesi Yoğunlaştırıldı
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi gıda sağlığını korumak için denetimleri artırdı. Fırın, kasap, market ve restoranlarda hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kontrol edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüketici sağlığını korumak ve halkın güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Söz konusu denetimler kapsamında görevli Gıda Kontrol görevlileri bayramda tüketimi artacak ürünleri dikkate alarak fırınlar, pastaneler, kasaplar, marketler, tatlı imalathaneleri ve restoranlar gibi gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi. Yapılan resmi kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, çalışanların sağlık kontrolleri ve üretim alanlarının temizlik durumu detaylı bir şekilde kontrol edildi. Ayrıca, tüketicilerin yoğun olarak tercih ettiği unlu mamuller, şekerleme, çikolata ve et ürünlerinin üretim ve satış muhafaza şartlarının mevzuata uygunluğu kontrol edilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler uygulandı.

Gıda arz talebinin arttığı bayram öncesinde tüketicilerin karşılaştıkları sorunları Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliği artıracaktır. Ramazan ayında ve bayram öncesinde olduğu gibi tüm yıl boyunca da gıda denetimleri büyük bir hassasiyetle devam edecektir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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